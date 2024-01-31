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        Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı

        Anadolu Otoyolu Gebze kesiminde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 22:25 Güncelleme: 31.01.2024 - 22:50
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        Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı
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        Anadolu Otoyolu Gebze kesiminde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikameti Gebze Gişeleri mevkisinde R.A. idaresindeki 06 KC 702 plakalı otomobil ile Y.M. yönetimindeki 35 BRS 295 plakalı tır çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücü R.A. ile araçtaki H.N. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erleri, otomobilde sıkışan R.A. ile. H.N'yi sıkıştığı yerden kapıyı keserek kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan Ankara istikametinde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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