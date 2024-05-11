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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 18:14 Güncelleme: 11.05.2024 - 18:14
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli

        Hakemler: Burak Pakkan, Murat Temel, Anıl Usta

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik, Candeias, Beridze (Dk. 60 Sheidaev), Atila Turan, Skhirtladze (Dk. 82 Cem Ekinci), Amaral (Dk. 82 Mehmet Yılmaz), Vukovic (Dk. 60 Kharaishvili), Yusuf Abdioğlu, Oğuz Ceylan (Dk. 64 Barış Alıcı)

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Rotman, Sinan Kurt, Ndlovu (Dk. 90+1 Koray Kılıç), Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 89 Çağlayan Menderes), Hasan Kılıç (Dk. 90+8 Erdi Dikmen), Del Valle, Dimitrov, Oğuz Yıldırım

        Goller: Dk. 28 Del Valle, Dk. 88 Dino Ndlovu(Sakaryaspor)

        Sarı Kartlar: Dk. 36 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 38 Atila Turan, Dk. 76 Emir Ortakaya, Dk. 81 Yusuf Abdioğlu (Kocaelispor), Dk. 48 Bülent Uzun, Dk. 76 Hasan Kılıç, Dk. 90 Sinan Kurt (Sakaryaspor)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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