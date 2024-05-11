Stat:YıldızEntegre Kocaeli
Hakemler: Burak Pakkan, Murat Temel, Anıl Usta
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik, Candeias, Beridze (Dk. 60 Sheidaev), Atila Turan, Skhirtladze (Dk. 82 Cem Ekinci), Amaral (Dk. 82 Mehmet Yılmaz), Vukovic (Dk. 60 Kharaishvili), Yusuf Abdioğlu, Oğuz Ceylan (Dk. 64 Barış Alıcı)
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Rotman, Sinan Kurt, Ndlovu (Dk. 90+1 Koray Kılıç), Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 89 Çağlayan Menderes), Hasan Kılıç (Dk. 90+8 Erdi Dikmen), Del Valle, Dimitrov, Oğuz Yıldırım
Goller: Dk. 28 Del Valle, Dk. 88 Dino Ndlovu(Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 36 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 38 Atila Turan, Dk. 76 Emir Ortakaya, Dk. 81 Yusuf Abdioğlu (Kocaelispor), Dk. 48 Bülent Uzun, Dk. 76 Hasan Kılıç, Dk. 90 Sinan Kurt (Sakaryaspor)
KOCAELİ
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