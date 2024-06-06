Kocaeli'de bir kişiyi darbettikleri anları kaydeden 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Açıklamada, bu anları kameraya çektikleri tespit edilen 4 şüphelinin İzmit ilçesinde yakalandıkları ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, zanlılar F.Ç, O.A, B.A. ve E.Y'nin, 3 Haziran Pazartesi günü mağdur B.B.K'yi Şirintepe Viyadük altına götürüp darbettiklerinin belirlendiği aktarıldı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın organları ile sosyal medya platformlarında "İzmit'te feci kavga… Yerden Kalkamadı" konulu haberin yer aldığı belirtildi.

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