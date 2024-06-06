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        Kocaeli'de bir kişiyi darbettikleri anları kaydeden 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 10:57 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:57
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        Kocaeli'de bir kişiyi darbettikleri anları kaydeden 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın organları ile sosyal medya platformlarında "İzmit'te feci kavga… Yerden Kalkamadı" konulu haberin yer aldığı belirtildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, zanlılar F.Ç, O.A, B.A. ve E.Y'nin, 3 Haziran Pazartesi günü mağdur B.B.K'yi Şirintepe Viyadük altına götürüp darbettiklerinin belirlendiği aktarıldı.

        Açıklamada, bu anları kameraya çektikleri tespit edilen 4 şüphelinin İzmit ilçesinde yakalandıkları ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri kaydedildi.

        Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden F.Ç'nin tutuklandığı, diğerlerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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