Dilovası'nda İŞKUR Hizmet Noktası değerlendirme toplantısı yapıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İŞKUR Hizmet Noktası değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Makine İhtisas OSB Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Metin Kubilay, sanayicilere gerçekleştirdikleri ziyaretlerde öncelikli konunun personel ihtiyacı olduğunu belirterek, İŞKUR hizmet noktalarının daha aktif hale getirilmesi için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kubilay, istihdama katkı sunması amacıyla mesleki ve teknik liselerin sayısının artırılmasının da önemli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin geleceğine yatırım yapacaksak eğitim ve meslek sahibi gençlerimizin yetiştirilmesine ağırlık vermek önceliğimiz olacaktır. İstihdam seferberliğini başlatarak açtığımız İŞKUR hizmet noktalarının artırılması ve gençlerimizi meslek sahibi yapabilmek için hep birlikte çalışacağız. Aileden başlayarak muhtarlarımıza ve tüm kurumlarımıza kadar hepimize çok büyük görevler düşmektedir."

Makine İhtisas OSB Başkanı Sedat Silahtaroğlu da mavi ve beyaz yakalı personel arayışlarının olduğunu dile getirerek, İŞKUR hizmet noktalarında firmaların, insan kaynakları yetkilileriyle koordineli şekilde çalıştıklarını kaydetti.