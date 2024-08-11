Kocaeli'de denizde kaybolan Kıbrıs gazisi, 10 kilometre mesafede baygın halde bulundu

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sümertaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak tedbir amaçlı tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Bir süre önce baypass ameliyatı olduğu öğrenilen Sümertaş, yaklaşık 7 saat sonra Karamürsel'in karşı kıyısında yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alan Körfez ilçesi Hereke sahilinde vatandaşlarca denizde yarı baygın halde bulundu.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri helikopter destekli, deniz polisi ise su yüzeyinde ve dalgıçlarla deniz altında arama çalışması başlattı.

4 Temmuz Mahallesi'ndeki Altınkemer plajında eşi Yasmin Sümertaş ile denize giren Kıbrıs gazisi İhsan Sümertaş, bir süre sonra gözden kayboldu.

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