Kocaeli'de kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza verildi
Kocaeli'de kumar oynadıkları gerekçesiyle 4 kişiye 25 bin 700 lira idari ceza uygulandı.
Kocaeli'de kumar oynadıkları gerekçesiyle 4 kişiye 25 bin 700 lira idari ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.
İzmit ilçesindeki denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis, 4 kişiye 25 bin 700 lira idari para cezası uyguladı, 4 bin 400 liraya el koydu.
İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen T.A. hakkında da adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.