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        Kocaelispor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Şanlıurfaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 19:17 Güncelleme: 26.09.2024 - 19:27
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        Kocaelispor, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Şanlıurfaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Körfez Brunga Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

        Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ve taktik idmanla sona erdi.

        Antrenmana, sakatlığı devam eden Marcao katılmadı.

        Antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlam, ligdeki takımların güç dengelerinin birbirine çok yakın olduğunu, sürpriz sonuçların alınabileceği bir ligde mücadele ettiklerini söyledi.

        Sağlam, hedefleri doğrultusunda kazanıp üst sıralarda olmak istediklerini belirterek, "Çorum maçı ile başlayan yeni bir galibiyet serisi oluşturmamız gerekiyor. Bunu yapmak için Şanlıurfaspor karşısında kazanmamız gerekiyor." diye konuştu.

        Geniş bir kadroya sahip olmadıklarını dile getiren Sağlam, bu yüzden her futbolcunun moralini yüksek tutmak istediklerini, kadrodan bir oyuncu kaybetme lükslerinin olmadığını anlattı.

        Şanlıurfaspor maçında iyi mücadele edeceklerine inandığını aktaran Sağlam, "Çok zor bir deplasmanı gol yemeden geçtik. Bu hafta da oyuncuların sorumluluk duyguları üst seviyeye çıkacak. Güzel bir mücadeleyle 3 puanı alıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kocaelispor ile Şanlıurfaspor, 30 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda karşılaşacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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