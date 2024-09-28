Kocaeli'de 9 yaşındaki çocuğun silahla yaralanmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül'de 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta Ç.E'nin (9) bir araçtan ateş açılması sonucu yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan A.B, M.B. ve H.E.B’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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