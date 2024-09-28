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        Kocaeli'de 9 yaşındaki çocuğun silahla yaralanmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araçtan silahla açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuğun yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 00:19 Güncelleme: 28.09.2024 - 00:35
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        Kocaeli'de 9 yaşındaki çocuğun silahla yaralanmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araçtan silahla açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuğun yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül'de 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta Ç.E'nin (9) bir araçtan ateş açılması sonucu yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan A.B, M.B. ve H.E.B’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B, "kasten yaralama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şüpheli H.E.B’ye adli kontrol hükümleri uygulandı, A.B. serbest bırakıldı.

        - Olay

        28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta 25 Eylül’de bir araçtan silahla açılan ateş sonucu yoldan geçen Ç.E. kolundan yaralanmıştı.

        Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Ç.E, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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