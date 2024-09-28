Kocaeli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Hasan Hüseyin Günay Parkı'nda çıkan kavgada, S.S, E.K. ve E.K'yi tabancayla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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