14. Kocaeli Kitap Fuarı, 5 Ekim'de kapılarını açacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenecek 14. Kocaeli Kitap Fuarı, 5-13 Ekim'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda, 980 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, fuarın tanıtımı dolayısıyla Sekapark'ta bir kafede düzenlenen toplantıda, kültür ve fikir dünyasına yeni bir soluk kazandırma hedefiyle 2009 yılında başlattıkları fuarda bugüne kadar 7,4 milyona yakın ziyaretçiyi, sevdiği yazarlarla buluşturduklarını söyledi.

Bu yıl fuarın, sadece yayınevlerinin kitaplarını sergilediği etkinlik olmaktan çok fikirlerin ve gündemin tartışıldığı platform haline geldiğini aktaran Baraçlı, şöyle devam etti:

"Fuar, kültürel mirasımıza katkı sunarken toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oldu. 2009 yılında 10 bin ziyaretçiyle başlayan bu yolculukta geçtiğimiz yıl 988 bin 444 kitapseverle buluştuk. 9 gün sürecek fuarda her yıl olduğu gibi edebiyat, tarih, fikir, medya, siyaset ve sanat dünyasının önemli yazarları okurlarıyla buluşacak. Kitap dostlarının her yıl sabırsızlıkla beklediği Kocaeli Kitap Fuarı'nda bu yıl 980 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek. 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu katılacak. Türkiye'nin en önemli edebiyatçıları geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kocaelili okurlarıyla buluşacak. Bu kapsamda 800 yazar Kocaeli Kitap Fuarı'na konuk olacak."