Kocaeli'de 2 bin 500 kaçak parfüm ve 300 elektronik sigara ele geçirildi

Aramalarda, tanınmış markaların ismini taşıyan 2 bin 500 kaçak parfüm ve 300 elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Gebze ve Derince ilçelerinde iki aracı durdurdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.