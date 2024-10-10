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        Kocaeli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 23:59 Güncelleme: 11.10.2024 - 00:05
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        Kocaeli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Erenler Mahallesi Reşadiye Sokak’taki bir evde Ö.D, İ.K. ve kimliği tespit edilemeyen 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Ö.D. İle İ.K. silahla ateş edilerek yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Ö.D. komşusunun aracıyla, İ.K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ö.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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