Kocaeli'de "Güvenli Okul" denetimleri sürüyor
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Güvenlik Okul" uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Güvenlik Okul" uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesinde okullar ve çevrelerinde bulunan umuma açık yerlerde denetim düzenlendi.
Denetimlerde 110 kişi sorgulandı ve 20 araç kontrol edildi.
Eksiklikleri bulunan 1 araca 690 lira para cezası uygulandı.
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