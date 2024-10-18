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        (beklesin) Kocaeli'de 4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davada karar açıklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 19:13 Güncelleme: 18.10.2024 - 19:13
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        (beklesin) Kocaeli'de 4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davada karar açıklandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

        Gebze 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, servis aracı şoförü tutuklu sanık Mehmet Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmada, müştekiler, yakınları ve taraf avukatları salonda yer aldı.

        Sanık Mehmet Ö'nün avukatı Murat Filiz, önceki yazılı ve sözlü savunmaları tekrar ettiklerini belirterek, TÜVTÜRK'ten alınan raporlarda aracın fren aksamı da dahil birtakım kusurların olduğunun yer aldığını kaydetti.

        Müvekkilinin kaza nedeniyle uzuv kaybı yaşadığını aktaran Filiz, öncelikle beraat, mahkeme aksi kanaatteyse lehe olan hükümlerin uygulanması talebinde bulundu.

        Sanık Mehmet Ö. de avukatının beyanlarına katıldığını ifade ederek, pişmanlık duyduğunu ve üzgün olduğunu söyledi.

        Okul müdürü sanık Z.A.Y'nin avukatı Gamze Serin Şimşek ise müvekkilinin, denetim yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle yargılandığını, gerçek suçluların yargılanması gerektiğini savundu.

        Müvekkilinin denetim yapmakla mükellef olan kişi olmadığını söyleyen Şimşek, tanık olarak bile dinlenilmeyen kamu kurum kuruluşlarında çalışan yetkililerin de yargılamaya dahil edilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

        Servis şirketi sahibi C.Ö. ile H.Ö'nün avukatı Özgür Ayten, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, denetimi yapan kişilerin cezalandırılması gerektiğini, suçu işleyen kişi ile kendi müvekkillerinin birlikte ceza almasının adaletsizlik olduğunu iddia etti.

        Söz alan bazı müştekiler ile vekilleri, kusurlu oldukları belirtilen sorumlu kişi, kurum ve yöneticilerin cezalandırılmasını istedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti servis sürücüsü Mehmet Ö'nün "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl 9 ay hapis, servis şirketi sahibi C.Ö. ve H.Ö. ile servis şirketinin okuldaki sorumlusu S.D. ve servis aracını sahibinden kiralayarak servis şirketi bünyesine veren İ.A'nın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4'er ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

        Okul müdürü Z.A.Y'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 6 yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren heyet, servis aracının asıl sahibi olan ve yurt dışında yaşayan M.A'nın ise atılı suçlardan kusurlu bulunmaması nedeniyle beraatine hükmetti.

        Adliye çıkışında açıklama yapan mağdur ailelerin avukatı Arda Yamanlar, bazı sanıklar hakkında verilen cezaların kendilerini tatmin etmediğini, bir üst mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

        Avukat Asım Çeker de daha yüksek ceza verilmesi yönünde kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtti.

        Kazada hayatını kaybeden Mert Efe Akıllı'nın babası Güven Akıllı ise kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını ifade ederek, "Gebze'nin kaderi olmaması, başka kimsenin de canı yanmaması, hiçbir anne babanın mezarlık üstünde toprağı kucaklamaması için bir üst mahkemeye gideceğiz." dedi.

        - Olay

        Gebze ilçesinde 9 Kasım 2021'de meydana gelen kazada, Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmişti.

        Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araçtaki 19 öğrenci yaralanmıştı.

        Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14) ile Rabia Üst (14) 10 Kasım'da, Ege Yılmaz ise (15) 13 Kasım'da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

        Servis aracı şoförü Mehmet Ö. ile araç sahiplerinden İ.A. ve M.A, okul servis firması sahiplerinden C.Ö. ve H.Ö. ile firmanın servis sorumlusu S.D. ve okul müdürü Z.A.Y. hakkında dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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