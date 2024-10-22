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        GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de bir evde doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 13:51 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:51
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        GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de bir evde doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.

        Patlama sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince binadan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Olayda molozların altında kalarak yaralanan ve hastaneye kaldırılan Günay Ergen (65) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ergen'in cenazesi Gebze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

        Öte yandan patlamanın yaşandığı katta büyük hasar oluştu. Patlama, çevredeki 3 binaya da zarar verdi. Binadan kopan parçaların üzerine düştüğü 6 araç da hasar gördü.

        Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu.

        - Olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, doğal gaz firması ekipleri ve ilgili tüm kurumların ivedilikle sevk edildiğini belirtti.

        Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu aktaran Vali Aktaş, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

        Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de gazetecilere, patlamanın yaşandığı binanın yeni bir yapı olduğunu, doğal gaz kullanıldığını söyledi.

        Teknik incelemenin henüz tamamlanmadığını dile getiren Özyiğit, yaralıların içerisinde kısmi tedavisini görüp taburcu olanların bulunduğunu kaydetti.

        Özyiğit, binada ikamet eden kişilerle ilgili tek tek çalışma yapıldığını, bina yöneticisini de dinlediklerini belirtti.

        Yaralıların hepsinin aynı binada olmadığını aktaran Özyiğit, "Binadaki şiddetli patlama nedeniyle duvar parçalanıyor, karşı binayı etkiliyor. Yaralılarımızın bir kısmı karşı binalardan. 2 binada daha hasar var. Arabalarda da var." ifadelerini kullandı.

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise ilk andan itibaren belediye olarak tüm ekipleriyle olay yerinde olduklarını vurgulayarak, teknik incelemelerin devam ettiğini, ilerleyen saatlerde daha sağlıklı bilgi paylaşacaklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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