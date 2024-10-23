Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de çalışanını tabancayla "şakalaşırken" öldüren sanığa 7 yıl 1 ay hapis

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, çalışanını, şarjörünü boş zannettiği tabancanın şakalaşırken ateş alması sonucu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 7 yıl 1 ay hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:19 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de çalışanını tabancayla "şakalaşırken" öldüren sanığa 7 yıl 1 ay hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, çalışanını, şarjörünü boş zannettiği tabancanın şakalaşırken ateş alması sonucu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 7 yıl 1 ay hapse çarptırıldı.

        Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.A. (34) ve dayısı olan tutuksuz sanık A.G. (40) ile taraf avukatları katıldı.

        Tutuklu sanık İ.A, bir önceki celse açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmasında, olayın kazara yaşandığını ve pişman olduğunu söyledi.

        Tutuksuz sanık A.G. de yeğeninin silahın dolu olduğunu bilmediğini, olayın kazara yaşandığını iddia etti.

        Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık İ.A'yı "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırdı. "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 10 ay hapis verilen sanığın tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesi kararlaştırıldı.

        Tutuksuz sanık A.G'ye ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan da 2 yıl hapis verildi.

        - Olay

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 20 Kasım 2023'te tatlıcıda çalışan Hasan Şen (19), işletmeci İ.A. tarafından başından vurulmuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şen, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan İ.A. tutuklanmış, A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Küçük yaşta tanıştıkları müzikle isimlerini dünyaya duyuruyorlar
        Küçük yaşta tanıştıkları müzikle isimlerini dünyaya duyuruyorlar
        Bolu ve Kocaeli'de sis ulaşımı yavaşlattı
        Bolu ve Kocaeli'de sis ulaşımı yavaşlattı
        Kocaeli merkezli 3 ilde kargo dolandırıcılarına operasyonda 8 tutuklama
        Kocaeli merkezli 3 ilde kargo dolandırıcılarına operasyonda 8 tutuklama
        Kocaeli merkezli kargo dolandırıcılığı operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli merkezli kargo dolandırıcılığı operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        Gebze'de apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama; 1 ölü, 7 yaralı (5)
        Gebze'de apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama; 1 ölü, 7 yaralı (5)
        Kocaeli'de bir evde doğal gaz patlaması sonucu yaralanan 7 kişiden 3'ü tabu...
        Kocaeli'de bir evde doğal gaz patlaması sonucu yaralanan 7 kişiden 3'ü tabu...