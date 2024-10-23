Kocaeli'de bir evde doğal gaz patlaması sonucu ölen kişinin cenazesi defnedildi

Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'nde dün 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede meydana gelen doğa gaz patlamasının ardından molozların altında kalarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Günay Ergen (65) için Erenler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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