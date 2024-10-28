Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Büyükgöz, mesajında, Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümüne ulaşmaktan millet olarak büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Cumhuriyet'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millete bıraktığı en önemli miras olduğunu ifade eden Büyükgöz, Cumhuriyet ile milli iradenin yönetimin kaynağı haline getirildiğini ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiğini vurguladı.

Milletin egemenliğine dayanan Cumhuriyet ile Türkiye'nin uygarlık yolunda önemli ilerlemeler kaydettiğini aktaran Büyükgöz, şöyle devam etti: