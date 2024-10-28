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        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 14:49 Güncelleme: 28.10.2024 - 14:49
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        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Büyükgöz, mesajında, Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümüne ulaşmaktan millet olarak büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

        Cumhuriyet'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millete bıraktığı en önemli miras olduğunu ifade eden Büyükgöz, Cumhuriyet ile milli iradenin yönetimin kaynağı haline getirildiğini ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiğini vurguladı.

        Milletin egemenliğine dayanan Cumhuriyet ile Türkiye'nin uygarlık yolunda önemli ilerlemeler kaydettiğini aktaran Büyükgöz, şöyle devam etti:

        "Cumhuriyet'imizin yeni eserlerle yüceltilmesi, varlığımızın sonsuza kadar sürdürülebilmesinin en önemli güvencesidir. Bizler bu anlamlı günde vatanın bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canlarını veren aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında belirtilen hedeflere ulaşmak ve ülkemizi muassır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu önemli ve anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milletimizin sonsuza dek bağımsız yaşaması için, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz tüm şehitlerimizi rahmetle kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Cumhuriyet'imizin 101. yılı kutlu olsun."

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