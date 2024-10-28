Kocaeli'de dalgıçlar, Cumhuriyet Bayramı'nı denizde bayrak açarak kutladı

KARSAD Başkanı Şirinoğlu, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can vermiş tüm şehitleri saygı, sevgi ve minnetle andıklarını belirtti.

Karamürsel Su Altı Sporları Derneği (KARSAD) Başkanı Zeki Şirinoğlu ve dernek üyesi dalgıçlardan oluşan 15 kişilik ekip, İzmit Körfezi'ne dalış gerçekleştirdi.

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