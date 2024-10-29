Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Savaş gemisi TCG Poyraz, Kocaeli'de halkın ziyaretine açıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesi kıyısına gelen TCG Poyraz hücumbotu, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 17:16 Güncelleme: 29.10.2024 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Savaş gemisi TCG Poyraz, Kocaeli'de halkın ziyaretine açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesi kıyısına gelen TCG Poyraz hücumbotu, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyarete açıldı.

        Etkinlikler kapsamında Çanakkale'den gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Rüzgar sınıfı TCG Poyraz hücumbotu, İzmit Yat Limanı'na demirledi.

        Çevik ve yüksek manevra kabiliyetine sahip 57,84 metre uzunluğundaki gemi, üzerindeki top ve güdümlü mermi sistemleriyle ziyaretçilerden ilgi gördü.

        Ziyaretçi Hasan Ünal, AA muhabirine, savunma sanayide yapılan çalışmaların gurur verici olduğunu belirterek, "Daha güzellerini bekliyoruz. Poyraz hücumbotuna ilk defa geliyoruz, heyecanlıyız." dedi.​​​​​​​​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Açık ara önde
        Açık ara önde

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı
        Kocaeli'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı
        Darıca'da Cumhuriyet'in 101. yılı fener alayıyla kutlandı
        Darıca'da Cumhuriyet'in 101. yılı fener alayıyla kutlandı
        Kocaeli'de dalgıçlar, Cumhuriyet Bayramı'nı denizde bayrak açarak kutladı
        Kocaeli'de dalgıçlar, Cumhuriyet Bayramı'nı denizde bayrak açarak kutladı
        Cumhuriyet ile yaşıt Şükriye teyze yeni kimlik kartını aldı
        Cumhuriyet ile yaşıt Şükriye teyze yeni kimlik kartını aldı
        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sünnet düğününde tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlananların sayısı 91'...
        Sünnet düğününde tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlananların sayısı 91'...