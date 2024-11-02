ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:İzmitŞehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Sami İrek, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
Danilos Pizza: Henderson 25, Gizem Mürüvet Uca 5, Hande Çelebi 2, Deniz Aygül 2, Ferda Yıldız 3, Nihal Güngör Yıldırım 2, Mompremier 11, Palenikova 20, Walker 13, Aysude Torcu
Beşiktaş: Hillsman 22, Lazic 16, Hatice Pelin Gülçelik 9, Fagbenle 24, Elif Bayram 4, Ceyda Conker, Özge Özışık, Gizem Başaran Turan
1. Periyot: 19-19
Devre: 33-45
3. Periyot: 57-63
KOCAELİ
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.