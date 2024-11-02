Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 18:47 Güncelleme: 02.11.2024 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:İzmitŞehit Polis Recep Topaloğlu

        Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Sami İrek, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

        Danilos Pizza: Henderson 25, Gizem Mürüvet Uca 5, Hande Çelebi 2, Deniz Aygül 2, Ferda Yıldız 3, Nihal Güngör Yıldırım 2, Mompremier 11, Palenikova 20, Walker 13, Aysude Torcu

        Beşiktaş: Hillsman 22, Lazic 16, Hatice Pelin Gülçelik 9, Fagbenle 24, Elif Bayram 4, Ceyda Conker, Özge Özışık, Gizem Başaran Turan

        1. Periyot: 19-19

        Devre: 33-45

        3. Periyot: 57-63

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden cani tutuklandı
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden cani tutuklandı
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Konya'da kuş gribi tespit edildi! Bakanlıktan açıklama geldi
        Konya'da kuş gribi tespit edildi! Bakanlıktan açıklama geldi

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kocaeli'de partisinin ilçe kongresi...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kocaeli'de partisinin ilçe kongresi...
        Kocaeli'de 29 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Kocaeli'de 29 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Kocaeli'de bir tırda 11 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de bir tırda 11 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
        Kocaeli'de yaralı bulunan kaya kartalı tedavi edildi
        Kocaeli'de yaralı bulunan kaya kartalı tedavi edildi
        Kocaeli'de otomobille pikabın çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı
        Kocaeli'de otomobille pikabın çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı
        Sosyal medyada sözlü taciz görüntülerini paylaşan şüpheli gözaltında
        Sosyal medyada sözlü taciz görüntülerini paylaşan şüpheli gözaltında