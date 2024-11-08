Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Bekirdere mevkisinde tanker, minibüsün ile tırın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı otoyolun Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu.
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