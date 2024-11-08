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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 16:44 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:51
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikameti Bekirdere mevkisinde tanker, minibüsün ile tırın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı otoyolun Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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