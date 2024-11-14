Kocaelispor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Teksüt Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalıştı.

Yeşil-siyahlılarda sakatlığı devam eden Caner Osmanpaşa ile mili takımlarda bulunan Aaron Appindangoye ve Ryan Mendes, idmanda yer almadı.

Antrenmanı ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, futbolcuları ve teknik heyeti Sakaryaspor galibiyetinden dolayı tebrik ederek tatlı ikramında bulundu.

Sakaryaspor maçı öncesi ve sırasında birçok yabancı maddeye maruz kaldıklarını, futbol oynayabilecekleri düzgün bir ortam olmadığını ifade eden Sağlam, kendilerinin oyunu çirkinleştirecek herhangi bir durumda bulunmadığını kaydetti.

Sakaryaspor maçı sonrasında yaşanan olaylardan dolayı futbolcuları Marcao'nun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesini değerlendiren Sağlam, "Maçın bitiminde sevincini içeride yaşamak için girdiğinde kendisini korumak için bazı şeyleri savunma amaçlı yapması sonucunda bizim oyuncumuzun disiplin kuruluna sevkini hayretler içinde karşıladım. Eğer vicdan varsa insanlarda bu işin cezasız şekilde temizlenmesini sağlarlar. Başka türlü hiçbir şeyi kabul etmiyorum ve oradaki insanlara hakkımı helal etmem." ifadelerini kullandı.