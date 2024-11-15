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        HÜRJET'e okyanus aşırı ilgi

        KADİR YILDIZ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Türk cumhuriyetlerinden ciddi talebin bulunduğu HÜRJET için okyanus aşırı bir müşteriyle yapılan görüşmelerde de ilerleme kaydettiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:08
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        HÜRJET'e okyanus aşırı ilgi
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        KADİR YILDIZ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Türk cumhuriyetlerinden ciddi talebin bulunduğu HÜRJET için okyanus aşırı bir müşteriyle yapılan görüşmelerde de ilerleme kaydettiklerini belirtti.

        Savunma Sanayii Kocaeli İl Buluşması ve Match4Industry İkili İş Görüşmeleri etkinliğine katılmak üzere geldiği Kocaeli'de AA muhabirine açıklamalarda bulunan Demiroğlu, Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in ikinci prototipinin ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını anımsattı.

        İlk prototipin geçen sene nisan ayında uçtuğuna değinen Demiroğlu, ikinci prototipin hem hafif taarruz hem de eğitim uçağı şeklinde bir konfigürasyon olduğunu anlattı.

        Demiroğlu, ikinci prototipin biraz daha iyileştirilmiş konfigürasyon olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü bir önceki prototipten öğrendiğimiz birçok ders var. Düzeltilmesi gereken yerler vardı. Pilotlar da 'Evet bu daha güzel olmuş, uçak bizim istediğimiz uçağa daha da yaklaşmış.' diye yorum yaptılar. Güzel bir yorumdu. Bu ikinci uçağımız ama bir sonraki sene birkaç tane daha, ondan sonra 2026 itibarıyla inşallah Hava Kuvvetleri'mize eğitim uçaklarımızın teslimatını yapacağız. Onun için de var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

        Bu projelerin adım adım gelişen prototipler olduğunu aktaran Demiroğlu, hem eğitim uçağıyla hem de hafif taarruz uçağıyla ilgili atış testlerini, hava-yer, hava-hava gibi mühimmatları da entegre ede ede yollarına devam edeceklerini aktardı.

        - "HÜRJET, en çok satan platformlarımızdan biri olacak"

        Demiroğlu, HÜRJET'in seri üretimine başladıklarını, mevcut 17 siparişten 13'ünü Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edeceklerini kaydetti.

        Buna başlangıç olarak baktıklarını dile getiren Demiroğlu, "100'e kadar çıkması bekleniyor, şu anda sadece bizim Hava Kuvvetleri'mizin ihtiyacı olarak... Şu anda Avrupa'da, Kuzey Afrika'da, Orta Asya'da, Türk cumhuriyetlerinde HÜRJET'imize ciddi talep var. Onlarla görüşmelerimiz de epeyce ilerledi. Hatta okyanus aşırı diyebileceğimiz bir müşteriyle de, epeydir görüştüğümüz bir müşterimizdi, ilerlemeler kaydediyoruz. Bunları zamanı geldikçe, durum daha netleştikçe sizlerle paylaşacağız." ifadesini kullandı.

        Demiroğlu, HÜRJET'ten çok memnun ve ümitvar olduklarını dile getirerek, "Gerçekten hem ülkemiz hem TUSAŞ açısından en çok satan platformlarımızdan biri olacak." dedi.

        HÜRJET'te ana entegratör olduklarını anlatan Demiroğlu, "Bir uçak sattığımız zaman sadece uçak satmıyoruz. Sadece TUSAŞ değil bunun içerisinde ASELSAN'ı, Roketsan'ı, HAVELSAN'ı var, bunun yedek parçaları var, alt sistemleri var. Yani yüzlerce firmamız esasında bir parçasını, bir alt sistemini satmış oluyor. Ben alt yüklenicimizle konuşurken şöyle bir ifade kullanıyorum, 'Bizim işimiz sizi uçurmak.' Hem gerçekten uçurmak hem de dünya alanına, dünya arenasına çıkarmak." şeklinde konuştu.

        HÜRJET, GÖKBEY, KAAN veya herhangi bir platformda "Benim bir parçam var" diyebilmelerinin şirketleri için muhteşem bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Demiroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Çünkü dünya arenasına çıkıyorsun ve dünya oyuncularına 'Bir dakika ya, burada ben de çalışabilir miyim?' sorusunu sormaya başlıyor ve sadece Türkiye'yle kısıtlı kalmıyorsunuz, dünyaya mal satabilecek hale geliyorsunuz. Bu ekosistemin bir başarısı oluyor, sadece TUSAŞ'ın değil."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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