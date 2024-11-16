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        AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, Kocaeli'de konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Hiçbir konuyu merkezinde konuşamaz hale geldik. Dramatik bir tablo. Sanki genel kurulun atmosferini haberler üzerinden yönetiyoruz. Genel Kurul'a geldiğimizde yalanlarla dolu bir medya var. Kötücül medyanın gündemi var. Bu gündem genel kurulu işgal ediyor. Biz, onların her birinin tek tek yalan olduğunu ispat ediyoruz ama ona rağmen bu yalanları hakikatmiş gibi anlatmaya, çoğaltmaya devam ediyorlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 19:59 Güncelleme: 16.11.2024 - 20:09
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        AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, Kocaeli'de konuştu:
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        AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Hiçbir konuyu merkezinde konuşamaz hale geldik. Dramatik bir tablo. Sanki genel kurulun atmosferini haberler üzerinden yönetiyoruz. Genel Kurul'a geldiğimizde yalanlarla dolu bir medya var. Kötücül medyanın gündemi var. Bu gündem genel kurulu işgal ediyor. Biz, onların her birinin tek tek yalan olduğunu ispat ediyoruz ama ona rağmen bu yalanları hakikatmiş gibi anlatmaya, çoğaltmaya devam ediyorlar." dedi.

        Kocaeli'de Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çayırova 7. Olağan İlçe Kongresi'nde katılan Zengin, hakaretmiş gibi sürekli kendilerine "22 yıldır iktidardasınız" diyenlere karşı 22 yıldır iktidarda durmanın çok muhteşem olduğunu ifade etti.

        Muazzam bir yalan siyasetiyle karşı karşıya olduklarını aktaran Zengin, "dünya üzerinde kötülük mü yoksa hakikat mi çok daha hızlı yayılıyor"un üzerine yapılan araştırmaları incelediğinde Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün verdiği rakamlara göre yalan haberin yayılma hızının 10 kat olduğunu, Türkiye'de de 6 kat daha hızlı yayıldığını anlattı.

        Zengin, muhalefetin, Meclis Genel Kurulu'nda ortak imzayla araştırma komisyonları kurulmasına rağmen ayrı önerge verdiğini, kendilerinin ortak önergeye "evet" oyu verip ayrıca sunulanı reddetmelerinin medyada ezber şekilde "AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi" şeklinde haberleştirildiğine dikkati çekti.

        - "Konuyu toparlıyorlar parasal sebeplere getiriyorlar"

        Genel Kurul'da hiçbir konuyu konuşamaz hale gediklerini belirten Zengin, "Hiçbir konuyu merkezinde konuşamaz hale geldik. Dramatik bir tablo. Sanki genel kurulun atmosferini haberler üzerinden yönetiyoruz. Genel Kurul'a geldiğimizde yalanlarla dolu bir medya var. Kötücül medyanın gündemi var. Bu gündem genel kurulu işgal ediyor. Biz, onların her birinin, aynen başkanımızın yaptığı gibi tek tek yalan olduğunu ispat ediyoruz ama ona rağmen bu yalanları hakikatmiş gibi anlatmaya, çoğaltmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

        İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili muhalefetteki iki partinin kendilerini suçladığını aktaran Zengin, şunları kaydetti:

        "Kaymakamlık, Belediye ve ilgili kurumlar görevini yapmış mı diye anlatıyoruz. Bunlarla ilgili mesele konuşulurken iş dönüyor ekonomiye geliyor. Buradan yola çıkarak diyorlar ki, 'Katil sizsiniz.' Böyle bir şey olabilir mi? İzmir Büyükşehir Belediyesi kime ait arkadaşlar. CHP'ye değil mi? Onların yönetiminde yıllardır. Sosyal medyacılıktan bahsediyorlar. Selçuklu Belediyesi'nin yönetimi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Nüfusu ne kadar? Çayırova'nın üçte biri kadar, 37 bin. Başında avukat hanımefendi var. Hanımefendi olaylar olduğunda Barselona'daydı ve cenazeye bile gelmedi. Büyükşehirlerde CHP'nin en büyük destekçisi DEM Partili'ler bize diyor ki, 'Katil sizsiniz.' Böyle bir vicdansızlık olabilir mi? Konuyu toparlıyorlar parasal sebeplere getiriyorlar. Bu sorunun bir sürü sebebi var sadece parasal meselelerden konuşmak çözmeye yetmez."

        - Başkan Büyükakın'dan Özgür Özel'e ispat çağırısı

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 198 milyon liraya konser yaptı" iddiasında bulunduğunu ifade ederek, konserin nerede ve ne zaman yapıldığıyla ilgili Özel'den açıklama istedi.

        Büyükakın, Özel'in iddiasına konu ettiği 198 milyon liranın, "2023/1594350" ihale numaralı evrakta görülen belediyenin aldığı organizasyon hizmeti olduğunu bildirerek, "Bu numarayı Elektronik Kamu Alımları Platformu 'EKAP'a girerseniz karşınıza evrak çıkar. 'Bir sanatçı için 198 milyon lira ödediler' dedikleri evrakta Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının aldığı hizmet var. Konaklama ve yiyecek hizmeti almış." ifadesini kullandı.

        Özel'in, 198 milyon lirayı sanatçıya verdiğini ispatlaması halinde istifa edeceğini dile getiren Büyükakın, "Özgür Bey yanıltılmıştır. Kim yanılttıysa da açıklasın ve ifşa etsin.' dedim. Ben bir sanatçıya 198 milyon lira verdiysem, bunu ispatlarsanız bir dakika görevde durmam hemen istifa ederim. 'Sizden istifa gibi erdemli bir şey beklemiyorum sadece küçük bir nezaket gösterin ve özür dileyin.' dedim." ifadesini kullandı.

        Büyükakın, söz konusu meblağ ile çocukların spor okullarına gittiğinin, bilgi evleri, akademi liseler, gençlik merkezleri, gençlik kamplarında eğitim aldıklarının altını çizerek, kentteki 139 bin gencin bu parayla hizmet aldığını kaydetti.

        Kocaeli'de 67 ayda 102 konser organizasyonuna 58 milyon 619 bin lira para verdiklerini açıklayan Büyükakın, kendilerinin 5 yılda bu tür organizasyonlarda kullandıkları söz konusu meblağın çok daha fazlasının Ankara'da düzenlenen birkaç konserde harcandığı değerlendirmesinde bulundu.

        Kongreye, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Veysal Tipioğlu ve Sami Çakır, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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