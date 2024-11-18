Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobil ulaşımı aksattı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, otomobilin bariyere çarpması sonucu ulaşım çift yönlü aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 23:07 Güncelleme: 18.11.2024 - 23:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobil ulaşımı aksattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, otomobilin bariyere çarpması sonucu ulaşım çift yönlü aksadı.

        Otoyolun Ankara istikameti İzmit geçişi Alikahya Mahallesi mevkisinde, T.Ş'nin kullandığı 34 SP 5690 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Otomobil, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenerek durabildi.

        Haber verilmesi üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle trafik akışının çift yönlü bir süre aksadığı güzergahta, araç kuyruğu oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde
        Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba gözaltında
        Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba gözaltında
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        'Görüşme' yalanlaması
        'Görüşme' yalanlaması
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Montella'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        18 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        18 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        Mourinho'dan Ansu Fati kararı!
        "Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz"
        "Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz"
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        "2026'da hanelerimizin yarısınının gaz ihtiyacını kendimiz sağlayacağız"
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        En yüksek kadro değerine sahip milli takımlar!
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?

        Benzer Haberler

        İzmit Körfezi'nin dip çamuru temizliği projesi, BM İklim Değişikliği Konfer...
        İzmit Körfezi'nin dip çamuru temizliği projesi, BM İklim Değişikliği Konfer...
        Kocaeli'de doğal gaz dağıtım hattında çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de doğal gaz dağıtım hattında çıkan yangın söndürüldü
        İş makinesi doğal gaz borusunu deldi; yangın çıktı
        İş makinesi doğal gaz borusunu deldi; yangın çıktı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        AK Parti'li Kandemir, Kocaeli'de ilçe kongresinde konuştu:
        AK Parti'li Kandemir, Kocaeli'de ilçe kongresinde konuştu:
        Ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza anı kamerada
        Ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza anı kamerada