GÜNCELLEME - Kocaeli'de okulda birinci kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen öğrenci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Serdar Mahallesi'ndeki Muammer Dereli Fen Lisesi 10. sınıfta eğitim gören kız öğrenci B.S. (16), henüz belirlenemeyen nedenle 1. kattan düştü.

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