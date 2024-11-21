Dilovası Belediye Başkanı Ömeroğlu, Kariyer Günleri'nde öğrencilerle buluştu
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Ömeroğlu, hayatına dair merak edilenleri anlattı.
Görev süresinde yaptığı hizmetlerden de örnekler sunan Ömeroğlu, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Ömeroğlu, yaptığı konuşmada, her zaman eğitime destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirterek, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Okul müdürü Onursal Öztürk, Ömeroğlu'na etkinliğine katılımından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.
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