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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 14:07 Güncelleme: 21.11.2024 - 14:07
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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti İzmit mevkisinde durdurulan tırın dorsesinde yapılan aramada, 5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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