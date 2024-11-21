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        Kocaeli'de 5 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:27 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:27
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        Kocaeli'de 5 ton kaçak tütün ele geçirildi
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        Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

        Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde durdurulan araçta yapılan aramada, 5 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "4733 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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