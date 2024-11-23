Karamürsel'de "Dilimizin Zenginlikleri" projesi sürüyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında yarışma düzenlendi.

Amiral Karamürsel İlkokulunda gerçekleştirilen programa katılan Kaymakam Kemal İnan, Sözlük Tasarım Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

Okul Müdürü Muammer Aksoy, yaptığı konuşmada, projesi kapsamında tüm sınıflarda sözlük tanıma etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Aksoy, "Söz varlığını zenginleştirme çalışmalarıyla öğrencilerimizin dilimizin zenginliklerini tanıması, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşması, buna bağlı olarak da dili iyi kullanması ve düşünce dünyasının geliştirilmesi amaçlanmaktadır." dedi.

Programa, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı.