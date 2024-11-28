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        Kocaeli'de oğlunu boğazını sıkarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılandığı davada karar

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı oğlunu boğazını sıkarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:30 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:30
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        Kocaeli'de oğlunu boğazını sıkarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılandığı davada karar
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı oğlunu boğazını sıkarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ş.Ş. ve avukatı katıldı.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Sanık Ş.Ş, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmasında, önceki beyanlarını tekrar ederek beraatini istedi.

        Sanık avukatı Hakan Akkaya ise müvekkilinin maktul tarafından defalarca şiddete maruz kaldığını ve olay günü kendisini ve eşini korumak maksadıyla hareket ettiğini savundu.

        Maktulün akciğerlerindeki sağlık sorunu nedeniyle öldüğünü öne süren Akkaya, müvekkilinin eyleminin meşru savunma ve zorunluluk hali kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "nitelikli kasten öldürme" suçundan dava açılmış ise de "meşru savunmada sınırın mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşıldığı" gerekçesiyle sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

        - Olay

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 14 Kasım 2022'de Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde bir sitede Ş.Ş. ile oğlu Yunus Ş. (23) arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Ş.Ş'nin boğazını sıkması nedeniyle nefessiz kalan Yunus Ş, baygın halde hastaneye sevk edilmişti.

        Yunus Ş, tedavi altına alındığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan baba Ş.Ş. tutuklanmıştı. Ş.Ş, 1 Kasım 2023'teki duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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