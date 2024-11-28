Kocaeli'de oğlunu boğazını sıkarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılandığı davada karar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı oğlunu boğazını sıkarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ş.Ş. ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ş.Ş, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmasında, önceki beyanlarını tekrar ederek beraatini istedi.

Sanık avukatı Hakan Akkaya ise müvekkilinin maktul tarafından defalarca şiddete maruz kaldığını ve olay günü kendisini ve eşini korumak maksadıyla hareket ettiğini savundu.

Maktulün akciğerlerindeki sağlık sorunu nedeniyle öldüğünü öne süren Akkaya, müvekkilinin eyleminin meşru savunma ve zorunluluk hali kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.