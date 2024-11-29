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        Kocaeli'de 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de uyuşturucu ticareti suçundan 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:36 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:36
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        Kocaeli'de 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de uyuşturucu ticareti suçundan 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Uyuşturucu ticareti suçundan 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. İzmit ilçesinde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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