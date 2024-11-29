Stat:YıldızEntegre Kocaeli
Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Kağan Çalışır, Mahmut Gülle
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Vukovic, Pedrinho (Dk. 88 Caktas), Marcao (Dk. 58 Beridze), Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Dk. 87 Ahmet Sağat), Mendes, Mehmet Yılmaz (Dk. 75 Mesut Can Tunalı), Barış Alıcı (Dk. 58 Yusuf Cihat Çelik), Caner Osmanpaşa
Adanaspor: Korcan Çelikay, Devran Şenyurt, Donkor, Innocent, Ciss, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Dk. 58 Dabo), Mehmet Feyzi Yıldırım, Diakite (Dk. 88 Burhan Tuzun), Yepie (Dk. 79 Tapsoba), Turgay Philipp Gemicibaşı
Goller: Dk. 46+6 Vukovic, Dk. 61 Pedrinho (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Innocent, Dk. 37 Devran Şenyurt, Dk. 50 Yepie, Dk. 57 Ciss (Adanaspor), Dk. 44 Mehmet Yılmaz, Dk. 51 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor)
KOCAELİ
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