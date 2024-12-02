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        Kocaeli'de İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı düzenlendi

        Kocaeli Valiliği'nde "Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 17:02 Güncelleme: 02.12.2024 - 17:02
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        Kocaeli'de İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı düzenlendi
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        Kocaeli Valiliği'nde "Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Vali İlhami Aktaş başkanlığında Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda ​​​​​​​düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ziya Can Gürsoy, kaymakamlar, İl Yazı İşleri Müdürü İsmail Akbıyık ve kurum yetkilileri katıldı.

        Vali Aktaş, toplantıda, asayiş ve güvenlik çalışmaları kapsamında geçen ay yürütülen faaliyetlere ilişkin verileri paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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