Kocaeli'de İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı düzenlendi
Kocaeli Valiliği'nde "Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.
Kocaeli Valiliği'nde "Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.
Vali İlhami Aktaş başkanlığında Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ziya Can Gürsoy, kaymakamlar, İl Yazı İşleri Müdürü İsmail Akbıyık ve kurum yetkilileri katıldı.
Vali Aktaş, toplantıda, asayiş ve güvenlik çalışmaları kapsamında geçen ay yürütülen faaliyetlere ilişkin verileri paylaştı.
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