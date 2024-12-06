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        Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 01:11 Güncelleme: 06.12.2024 - 01:14
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        Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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