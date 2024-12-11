Kocaeli'de "Dünya İnsan Hakları Günü" programı düzenlendi

Programa, Kaymakam Kemal İnan, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Nazmiye Tunç Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Eren Reçber, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Sağlık Müdürü Musa Çallı, kurum müdürleri, bazı siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

"Dünya İnsan Hakları Günü" konulu resim, şiir ve kompozisyon alanında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Amiral Karamürsel İlkokulu tarafından Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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