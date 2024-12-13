Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "22 yıllık iktidarımızda sağladığımız siyasi, ekonomik, diplomatik kazanımlar sayesinde artık Türkiye de bu küresel oyunun önemli aktörleri arasına girmiştir." dedi.

Partisinin Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin en büyük şansının, tüm krizlerde Türkiye'nin kaptan köşkünde AK Parti'nin bulunması olduğunu söyledi.

14-28 Mayıs seçimlerinde Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketin kıyısından döndüğünün zamanla daha net görüleceğini vurgulayan Erdoğan, "CHP'nin bırakın Türkiye'yi yönetmek, simit tezgahını yönetecek kabiliyete sahip olmadığı daha iyi anlaşılacaktır. Dünya bir yanda Rusya Devlet Başkanı Putin, diğer yanda Amerika'nın müstakbel başkanı Trump gibi güçlü liderlerin oyun sahasına dönüşmüş durumdadır. Aynı şekilde Çin'den Avrupa'ya nice aktör bu acımasız oyunda kendilerine etkin roller edinme peşindeler. 22 yıllık iktidarımızda sağladığımız siyasi, ekonomik, diplomatik kazanımlar sayesinde artık Türkiye de bu küresel oyunun önemli aktörleri arasına girmiştir." ifadelerini kullandı.

- "AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde de güçlü şekilde yoluna devam etmesi gerekiyor" Türkiye'yi, bölgesel ve küresel her önemli meselede görüşü sorulan, duruşu merak edilen, tercihi dengeleri değiştiren bir ülke haline getirdiklerine işaret eden Erdoğan, "Allah muhafaza Türkiye'nin CHP yönetimi altında tüm bu sınamalardan, tüm bu krizlerden, tüm bu siyasi, ekonomik, diplomatik çekişmelerden geçtiğini düşünebiliyor musunuz? İşte bunun için AK Parti iktidarının ve Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde de güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi gerekiyor." dedi.

Hep beraber sırt sırta vererek Türkiye'ye daha nice başarılar, nice zaferler yaşatacaklarına inandıklarını kaydeden Erdoğan, bu konuda yol ve dava arkadaşlarına sonuna kadar güvendiğini dile getirdi. Mart ayındaki Kocaeli mitingi ve eylül ayındaki Gölcük ziyaretlerinde, son 22 yılda şehre yaptıkları yatırımları paylaştıklarını anımsatan Erdoğan, tüm ilçeleriyle Kocaeli'ni nereden nereye getirdiklerini vatandaşların bildiğini kaydetti.

Verdikleri sözlerin arkasında olduklarını söyleyen Erdoğan, Kocaeli'nin projelerini de yakından takip ettiklerini, Büyükşehir Belediyesi ve Cumhur İttifakı'na mensup ilçe belediyelerinin de zaten harıl harıl çalıştığını ifade etti. - "Tıkır tıkır işleyen trafiği bütün şehirlerde 6 senede kördüğüm haline getirdiler"

Türkiye'nin mali yapısı en güçlü ve sağlam yerel yönetimlerinin tepesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "SGK'ya tek kuruş borcu olmayan, hiçbir banka veya kuruluşa kredi borcu bulunmayan bir belediyeden bahsediyorum. CHP'li belediyelerin içler acısı halini ise zaten sizler de biliyorsunuz. Bir ofiste toplaşıp para kulesi yapmaktan ve şişirilmiş konser faturaları üzerinden beytülmali yağmalamaktan başka hiçbir icraatları yok. SGK'ya borcunu ödemeyen, dahası borç üstüne borç yapan, bundan da hicap duymayan belediyeleri silkelemeye devam edeceğiz. Temel belediyecilik hizmetlerini dahi sunmaktan aciz durumdalar. Kendilerinden önce tıkır tıkır işleyen trafiği, özellikle bütün şehirlerde 6 senede kördüğüm haline getirdiler. 'Yol yaparsak trafik daha da artar' diyen bir zihniyetten zaten başka bir şey de beklenmez. Bunlarınki reklam belediyeciliği, bizimki hizmet belediyeciliği. Dolayısıyla arada dağlar kadar fark var. Vizyon farkı var, ufuk farkı var. Hepsinden öte yaklaşım farkı var. Rabb'im bizi millete ve memlekete hizmet yolundan ayırmasın."

İl kongresinin hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, kongrede görev alacaklara başarılar niyaz ederek, bayrağı devredenlere de bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür etti. - Kongreden notlar Kongreye, Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinden gelen partililer katıldı. Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla donatılan salonda partililer sık sık attıkları sloganlarla Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Konuşmanın başında telefonlarının ışığını açan partililer, hep bir ağızdan "Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek" parçasını seslendirdi. Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Saadettin Hülagü ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da konuşma yaptı.