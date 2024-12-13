Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtan 2 dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te dolandırıcılık mağduru bir kişinin ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İnceleme sonucu mağdurun, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle evde bulunan ziynet eşyasını bozdurduğu ve verilen hesaba 872 bin 266 lira gönderdiği belirlendi.
Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri Ş.Y. ve A.B'yi dün İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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