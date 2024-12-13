Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtan 2 dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

İnceleme sonucu mağdurun, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle evde bulunan ziynet eşyasını bozdurduğu ve verilen hesaba 872 bin 266 lira gönderdiği belirlendi.

Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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