Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen, Kocaeli Sanayi Odasının meclis toplantısına katıldı:

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, "Oyun teknolojilerinde Türkiye, Avrupa'da ikinci sırada. Birinci sırada İngiltere var. İngiltere'yi birinci yapan da İngiltere'deki Türk girişimcilerimiz. Dolayısıyla orada çifte gurur duyuyoruz." dedi.

Kocaeli Sanayi Odasının aralık ayı olağan meclis toplantısı, Tüzgen'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin kasım ayı ihracatının 22,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Zeytinoğlu, Avrupa'nın ithalatının azalmasına rağmen Türkiye'nin ihracatının geçen yıla göre aynı seviyede kalmasında Suudi Arabistan ve Mısır pazarlarının açılmasının etkili olduğunu söyledi.

Zeytinoğlu, TÜİK'in geçen hafta il bazında gayrisafi yurtiçi hasıla sonuçlarını açıkladığını belirterek, Kocaeli'nin en yüksek Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) sahip dördüncü il olmasına rağmen kişi başına düşen GSYH'de ise 516 bin 460 lira ile ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Tüzgen, mobilite alanında genç girişimlere yönelik hızlandırma programlarının olduğundan bahsederek, "Bu çalışmalarımızın neticesinde şimdiye kadar 66 girişimimiz yatırım aldı." dedi.

Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösterdikleri bir diğer alanın da oyun teknolojileri olduğunu anlatan Tüzgen, şöyle devam etti:

"Oyun teknolojilerinde Türkiye, Avrupa'da ikinci sırada. Birinci sırada İngiltere var. İngiltere'yi birinci yapan da İngiltere'deki Türk girişimcilerimiz. Dolayısıyla orada çifte gurur duyuyoruz. Oyun teknolojileriyle alakalı DIGIAGE diye bir oyun girişimciliği programımız var. Bu program, dünyadaki en kapsamlı oyun girişimciliği programı. Birey olarak başvuruları kabul ediyoruz. Bireylerden takımlar kuruyoruz. Bu takımlara eğitimler, mentörlükler, destekler sağlıyoruz. Şirket kurmasını destekliyoruz ve bu şirketlerden başarılı gidenlere de yatırım yapıyoruz veya yatırım yapılmasına aracılık ediyoruz. Yani buraya bir müzik öğretmeni başvuruyor, bir grafik tasarım öğrencisi başvuruyor, yatırım almış bir oyun şirketinin ortağı olarak mezun oluyor. Bu şekilde başarılı örnekleri, daha çok erken aşamada olduğumuz halde ortaya koymuş durumdayız."