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        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 20:07 Güncelleme: 18.12.2024 - 20:09
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        Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokak'ta bulunan bir tesisin geri dönüşüm için bekletilen malzemelerin bulunduğu bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tesiste hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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