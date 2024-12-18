Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokak'ta bulunan bir tesisin geri dönüşüm için bekletilen malzemelerin bulunduğu bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tesiste hasar oluştu.
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