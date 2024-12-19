Kocaeli'de genç kızın kaza yerinde boynunda iple ölü bulunmasına ilişkin yargılama başladı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde genç kızın şarampole devrilen kamyonetin çevresinde boynunda iple ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Tunay A, maktul Rümeysa Meriç Özcan'ın (18) annesi Kevser Erden ile taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki Kevser Erden, sanık Tunay A'dan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık Tunay A, bu celse savunma yapmak istemediğini belirtti. Sanık avukatları da gelecek celsede savunma yapacaklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kevser Erden, Rümeysa'nın tek çocuğu olduğunu belirterek, "Ben öpmeye kıyamazken kızım canice katledildi. Kızımı toprağa verdiğim gün, ben de o toprağa girdim. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.