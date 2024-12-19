CHP Genel Başkanı Özel, Kocaeli'de eylem yapan işçileri ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'de toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine eylem yapan Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Gebze ilçesinde çalıştıkları fabrikanın önünde kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçileri ziyaret eden Özel, burada yaptığı açıklamada, emekçilerin onurlu mücadelesinin yanında olduklarını söyledi.

Özel, Türkiye'deki tüm emekçileri sendikal mücadeleye ve örgütlenmeye davet ederek, sendikanın iyisi de kötüsü de olduğunu ancak hiçbir sendikanın, sendikasız olmaktan daha kötü olmadığını kaydetti. Türkiye'de asgari ücrete 1 yıl boyunca zam yapılmadığını belirten Özel, "Bugün Türkiye, asgari ücret zammını konuşuyor. Bugün üçüncü toplantısını yapan komisyondan yine bir ücret çıkmadı." dedi.

Özel, yeni asgari ücrete ilişkin taleplerinin 30 bin lira olduğunu, bunun altındaki herhangi bir rakamı kabul etmeyeceklerini dile getirerek, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (DİSK) yeni asgari ücretle ilgili beklenti, yaklaşım ve eleştirilerini sahiplendiklerini kaydetti. Eylemdeki işçilerin içinde bulunduğu duruma değinen Özel, işverenlerin "sefalet ücreti" teklif ettiğini, işçilerin de bunu kabul etmediğini anlattı.

Grevli toplu iş sözleşmesi hakkı kazanan işçilerin bu kapsamda iş bırakarak anayasal güvence altında olan haklarını kullandığını söyleyen Özel, grev kararının ertelenmesini eleştirdi. Özel, buradaki durumu, işçiler ve aileler adına Türkiye'ye duyurmaya geldiklerini ifade ederek, şöyle devam etti: "Trafo üreten bir firmanın işçileri hakkını alamıyorlar. Bu firmaların başımızın üstünde yeri var, gelmişler, yatırım yapmışlar, bir şey demiyorum ama kardeşim, 'Yerliyim ve milliyim' diyenlere soruyorum. Buradan Devlet Bahçeli'ye soruyorum, buradan 'Yerliyim, milliyim' diyen Erdoğan'a soruyorum. Bu iptal kararını verdiğinde bir elini vicdanına koy. Bu firmalar mı yerli ve milli, bu emekçi mi yerli ve milli? İzmit Körfezi kadar yerli ve milli olan bu işçilerin hakkını yabancı firmalara peşkeş çekmeye kalkmayın."

Emekçinin yanında olduklarını ve bu mücadeleyi saygıyla selamladıklarını belirten Özel, "Siz burada bu eyleminizle teslim olmayarak, boyun eğmeyerek Türkiye işçi sınıfının umudu oluyorsunuz. Artık sinmeyeceğinizi, bunların karşısında ezilmeyeceğinizi, öyle yukarılardan bakıp sizi küçük görenlere karşı mücadeleyi bırakmayacağınızı gösteriyor ve tüm emekçilere örnek oluyorsunuz. Mücadeleniz karşısında saygıyla eğiliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sonuna kadar yanınızdayız. Mücadeleniz mücadelemizdir." diye konuştu.

- "Metal işçisi arkadaşlarımız memleketin geleceğine sahip çıkıyor" DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da emeğine ve ekmeğine sahip çıkan metal işçilerinin, sadece kendi ekmeklerine değil, ülkedeki herkesin ekmeğine sahip çıktığını söyledi. Metal işçilerini kararlılıklarından ve iradelerinden dolayı selamladıklarını belirten Çerkezoğlu, "Metal işçileri anayasaya ve anayasal düzene sahip çıkıyor. Metal işçisi arkadaşlarımız bu mücadeleyle aslında memleketin geleceğine, hepimizin çocuklarının geleceğine sahip çıkıyor." dedi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar ise yaklaşık 5 ay önce elektromekanik sektöründeki 5 işletmede çalışan işçiler için 2024-2026 dönemi toplu iş sözleşme sürecini başlattıklarını kaydetti. Emekçilerin ekmeğini bir parça büyütebilme umuduyla müzakere masalarında mücadele ettiklerini dile getiren Atar, "Pandemi dönemi sonrası ortaya çıkan 3 yıllık dönemde emekçilerin yaşamı zorlaşırken, gerçek ücretlerimizde kayıplar yaşanıyorken, her geçen gün ekmeğimiz küçülüyorken sermayenin karı büyüdü." ifadesini kullandı.