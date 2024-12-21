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        Kocaeli Valiliğinden hayatını kaybeden milli sporcu Yazgan'ın cenaze törenine ilişkin açıklama

        Kocaeli Valiliği, Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın cenazesinin Trabzon'da toprağa verileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 18:56 Güncelleme: 21.12.2024 - 18:56
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        Kocaeli Valiliğinden hayatını kaybeden milli sporcu Yazgan'ın cenaze törenine ilişkin açıklama
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        Kocaeli Valiliği, Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın cenazesinin Trabzon'da toprağa verileceğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Genç Erkekler Judo Milli Takımı ile gittiği Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren Judo Milli Takım ve Kocaeli TOHM sporcusu Yazgan için yarın öğle vakti Gebze ilçesindeki İlyasbey Cami'sinde cenaze namazı kılınacağı belirtildi.

        Yazgan'ın cenazesinin memleketi Trabzon'un Maçka ilçesi Yukarıköy Mahallesi'nde defnedileceği aktarılan açıklamada, "Genç kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine de başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

        Kocaeli TOHM judo takımının hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum Palandöken'de yüksek irtifa çalışması sırasında çığ düşmesi sonucu Emre Yazgan hayatını kaybetmiş, 4 sporcu yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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