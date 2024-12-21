Kocaeli Valiliğinden hayatını kaybeden milli sporcu Yazgan'ın cenaze törenine ilişkin açıklama

Yazgan'ın cenazesinin memleketi Trabzon'un Maçka ilçesi Yukarıköy Mahallesi'nde defnedileceği aktarılan açıklamada, "Genç kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine de başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Genç Erkekler Judo Milli Takımı ile gittiği Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren Judo Milli Takım ve Kocaeli TOHM sporcusu Yazgan için yarın öğle vakti Gebze ilçesindeki İlyasbey Cami'sinde cenaze namazı kılınacağı belirtildi.

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