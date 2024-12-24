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        Minik karateci, olimpiyat madalyalı Eray Şamdan'ın izinden gitmek istiyor

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan ve Uluslararası Dardanelles Cup Karate Şampiyonasında birinci olan 7 yaşındaki Deniz Aydemir, olimpiyat ikincisi milli karateci Eray Şamdan gibi başarılı olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 10:17 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:27
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        Minik karateci, olimpiyat madalyalı Eray Şamdan'ın izinden gitmek istiyor
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan ve Uluslararası Dardanelles Cup Karate Şampiyonasında birinci olan 7 yaşındaki Deniz Aydemir, olimpiyat ikincisi milli karateci Eray Şamdan gibi başarılı olmayı hedefliyor.

        Faik Şahenk İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Aydemir, Çanakkale'de 15-17 Kasım'da gerçekleştirilen Uluslararası Dardanelles Cup Karate Şampiyonası'na katıldı. 6-7 yaş grubu kata mücadelesinde şampiyon olan Aydemir, ailesine, öğretmen ve okul idarecilerine sevinç yaşattı.

        Aydemir, AA muhabirine, karateye geçen sene başladığını belirterek, bu alanda başarılı olmak istediğini söyledi.

        Eray Şamdan'ı örnek aldığını belirten Aydemir, "Uluslararası bir turnuvada birinci oldum. Çalıştım ve şampiyon oldum. Hedefim dünya şampiyonasına katılmak ve ülkemi temsil etmek. Böyle de devam edeceğim inşallah. Hayalimde Eray Şamdan gibi olmak var." diye konuştu.

        Baba Kamil Aydemir de oğlunun başarısından gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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