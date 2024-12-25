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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 19:52 Güncelleme: 25.12.2024 - 19:52
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ŞehitPolis Recep Topaloğlu

        Hakemler: Berk Kurtulmuş, Seda Esen, Mustafa Candemir Tabak

        Danilos Pizza: Henderson 19, Gizem Uca, Yağmur Bul 6, Yağmur Kübra Taşar 9, Mompremier 21, Palenikova 20, Walker 11, Hande Çelebi

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 14, Fall 13, Powers 19, Kübra Erat 7, Diallo 14, Şuğranur Sönmez, Meltem Avcı 6, Gonca Karataş 4

        1. Periyot: 8-24

        Devre: 36-37

        3. Periyot: 54-54

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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