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        Kocaeli'de lise öğrencilerine yönelik TYT hazırlık kampı düzenlendi

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik Temel Yeterlilik Testi (TYT) kampı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:51 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:05
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        Kocaeli'de lise öğrencilerine yönelik TYT hazırlık kampı düzenlendi
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik Temel Yeterlilik Testi (TYT) kampı düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, YKS yolculuğunda sağlam adımlarla ilerleyen öğrencilere yönelik, "Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik Kampı ile Kumcağız Gençlik Kampı"nda TYT kampı gerçekleştirildiği belirtildi.

        Kız öğrencilerin Hüma Hatun, erkek öğrencilerin ise Kumcağız Kampı'na katılım sağladığı aktarılan açıklamada, öğrencilerin uzman eğitmenler rehberliğinde yoğun soru çözüm maratonu ve konu tekrarları ile dolu dolu 3 gün geçirdiği ifade edildi.

        Açıklamada, kampta öğrencilerle özel olarak hazırlanan sorular ve tekrar programları ile TYT konularının detaylı şekilde ele alındığı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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