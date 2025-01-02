Kocaeli'de akaryakıt pompasına çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü E.S. ve yanındaki Ü.Y, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden E.S. idaresindeki 41 AIA 110 plakalı hafif ticari araç, Muallimköy mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun pompa bölümüne ve pompanın önünde park halinde olan 35 AT 0349 plakalı otomobile çarptı.

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