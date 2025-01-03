Kocaeli'de komşuların "park yeri" kavgasında 4 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde komşular arasında "araç park etme" meselesinden çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde komşular arasında "araç park etme" meselesinden çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Piyalepaşa Mahallesi 579. Sokak'ta araç park yeri nedeniyle P.A, N.A, M.Y. ve Y.Y. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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