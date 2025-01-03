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        Kocaeli'de silahını temizlerken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde temizlediği silahın ateş alması sonucu omuzunda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 14:44 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:44
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        Kocaeli'de silahını temizlerken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde temizlediği silahın ateş alması sonucu omuzunda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Atalar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde 5 katlı binanın ikinci katında yaşayan E.Ö, silahını temizlemek istedi.

        E.Ö. temizlik yaptığı sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşunla omuzundan yaralandı.

        Aile bireylerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.Ö. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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